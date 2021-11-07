Украинская актриса, звезда «Дизель шоу» Виктория Булитко поразила неожиданным видом на съемках: звезда появилась с подбитым глазом, удивив поклонников.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Булитко появилось множество сторис со съемок сериала. Как известно, актриса не только играет в «Дизель шоу», но также снимается в проектах студии. На видео Виктория засветила огромный синяк под глазом, который, судя по всему, ей сделали для роли.

Булитко показала себя в гримерке, прокомментировав свое перевоплощение.

«Боже, как красиво, как красиво. Ну почему сразу алкашиха. Немножко накатила», - посмеялась актриса над своим образом.

Позже она показала, как снимали сцену популярного сериала. Актриса сидела за столом в рыжем парике и изучала сценарий.

Отметим, что за свою карьеру Булитко снялась в десятках сериалах. Сейчас она снимается в «Папаньках» и «Выжить любой ценой». Также актриса играла в театре.

Напомним, что Виктория Булитко призналась в любви в неожиданном видео: "Не понимаю, как я...".

Как сообщала Politeka, Виктория Булитко рассказала, кем хотела бы работать: "Все мои мечты…".

Также Politeka писала, что Виктория Булитко лишилась дорогого человека: "был важен".