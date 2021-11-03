Артистка розповіла, що змінилося в її житті

Зірка "Дизель шоу", актриса Вікторія Булітко, розповіла про свої почуття, які у неї з'явилися тільки в цьому році, і зізналася - вона раніше не розуміла таких людей.

Знаменита артистка підкорила своєю яскравою зовнішністю, пише Politeka.net. Рижоволоса красуня записала відео на вулиці, насолоджуючись осінньою погодою. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Вікторія Булітко присіла на газон із золотим листям, яких раз у раз піднімав вітер. У пості актриса зізналася в любові осені.

"Я навчилася любити # Осінь 🍁…

Раніше любила лише весну і літо. Ймовірно, тому, що терпіти не можу мерзнути. Завжди думала: "Ну, чому Пушкін так любив цю противну осінь? За що?"",- поділилася Вікторія Булітко.

За її словами, тепер вона зрозуміла, що її приваблюють розмаїття фарб цієї пори року.

"Не розумію, як я, стільки часу життя не помічала, не відчувала всю красу і глибину цього золотобагряного часу .🍂

Осінь, люблю тебе ! 💕 ",- написала актриса.

Публікація швидко зібрала понад 8000 переглядів.

"Золота Вікторія😍 😍 😍 👏", " люблю осінь 😍я народилася восени🤗 🍁 🍂", " Вікуся ,як же красиво ти співаєш!!!😍😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥🔥", "Вікуся, коли буде Альбом ваших класний, чудових, прекрасних пісень.🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", - написали користувачі Мережі.

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