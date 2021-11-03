Артистка рассказала, что поменялось в ее жизни

Звезда "Дизель шоу", актриса Виктория Булитко, рассказала о своих чувствах, которые испытала только в этом году, и призналась - она раньше не понимала таких людей.

Знаменитая артистка покорила своей яркой внешностью, пишет Politeka.net. Рыжоволосая красотка записала видео на улице, наслаждаясь осенней погодой. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Виктория Булитко присела на газон с золотыми листьями, которых то и дело поднимал ветер. В посте актриса призналась в любви осени.

"Я научилась любить #Осень 🍁…

Раньше любила лишь Весну и Лето. Вероятно, потому, что терпеть не могу мерзнуть. Всегда думала: «Ну, почему Пушкин так любил эту противную осень? За что?»", - поделилась Виктория Булитко.

По ее словам, теперь она поняла, что ее привлекают разнообразия красок этого времени года.

"Не понимаю, как я, столько времени жизни не замечала, не ощущала всю прелесть и глубину этого золотобагряного времени .🍂

Осень, люблю тебя ! 💕", - написала актриса.

Публикация быстро собрала более 8000 просмотров.

"Золотая Виктория 😍😍😍👏", "Люблю осень😍 Я родилась осенью 🤗🍁🍂", "Викуся, как же красиво ты поёшь!!!😍😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥🔥", "Викуся, когда будет Альбом Ваших классный, чудесных, прекрасных песен.🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.

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