Актриса Вікторія Булітко, зірка "Дизель шоу", показала себе в спідниці, футболці і валізою в руці, розповівши про свої дитячі мрії пов'язаних з роботою.

Як пише Politeka.net, Вікторія Булітко стала популярною співачкою і артисткою проекту "Дизель шоу". Не забуває зірка і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Булітко була в білій футболці та спідниці, а в руках тримала стару валізу. Зірка стояла на пероні, визираючи громадський транспорт.

"Мій сценічний син Льошка буде сьогодні вибирати собі майбутню професію. Пам'ятаю, скільки у мене було варіантів в дитинстві…

Ким тільки не хотіла стати: і вчителем, і лікарем, і водієм тролейбуса, потім трамвая (в трамваї не так заколисує.

Але всі мої мрії» обламала " Брітні Спірс. Коли тільки з'явилися її кліпи, я брала в руки дезодорант і підспівувала перед дзеркалом.

Ось тоді, напевно, я і визначилася зі своєю майбутньою професією. Вирішила, що буду артисткою. Артисткою бути завжди добре, ви ж згодні зі мною?",- написала Булітко.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Найкраще шоу"," до мене збираєшся"," Образ обладнаний", " у мене багато варіантів професії))) але вибрав Одну))). І я згоден що твоя професія найкраща!!! Красуня!!!", "Красуня в Запоріжжі?".

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