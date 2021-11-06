Актриса Виктория Булитко, звезда "Дизель шоу", показала себя в юбке, футболке и чемоданом в руке, рассказав о своих детских мечтах связанных с работой.

Как пишет Politeka.net, Виктория Булитко стала популярной певицей и артисткой проекта "Дизель шоу". Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Булитко была в белой футболке и юбке, а в руках держала старый чемодан. Звезда стояла на перроне, выглядывая общественный транспорт.

"Мой сценический сын Лёшка будет Сегодня выбирать себе будущую профессию. Помню, сколько у меня было вариантов в детстве…

Кем только не хотела стать: и учителем, и врачом, и водителем троллейбуса, потом трамвая (в трамвае не так укачивает.

Но все мои мечты «обломала» Бритни Спирс. Когда только появились ее клипы, я брала в руки дезодорант и подпевала перед зеркалом.

Вот тогда, наверное, я и определилась со своей будущей профессией. Решила, что буду артисткой. Артисткой быть всегда хорошо, вы же согласны со мной?", - написала Булитко.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Самое лучшее шоу", "Ко мне собираешься", "Образ обалденный", "У меня много вариантов профессии))) Но выбрал Одну))). И я согласен что твоя профессия Лучшая!!! Красотка!!!", "Красотка в Запорожье?".

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