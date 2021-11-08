Популярна виконавиця Настя Каменських зі своїм чоловіком і продюсером Потапом (Олексій Потапенко) влаштуваві гучне застілля в будинку.

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram в розділі Stories Каменських поділилася кадрами веселощів.

Серед гостей була помічена мама Насті - Лідія Петрівна, її найкраща подруга, дизайнер Анна Андрійчук та інші.

Гості співали українські пісні, танцювали і веселилися.

"І так завжди скільки себе пам'ятаю", - йдеться в публікації.

Настя Каменських була одягнена в темний костюм, а волосся її було розпущене.

Відзначимо, Настя Каменських, незважаючи на щільний графік, встигає також вести акаунти в соцмережах. Так, на її Instagram підписані вже 5,4 мільйона користувачів мережі, а на ТВК Ток - 2,5 мільйона.

Нагадаємо, що Потап у ванній показав, як розважається наодинці з Каменських: "через екран відчувається".

Як повідомляла Politeka, Каменських кокетливо вильнула стегнами в рваних міні-шортах і вразила чоловіка Дорофєєвої: кадри з жаркого Єгипту.

Також Politeka писала, що Каменських показала запальний танець перед камерою в одному купальнику: "Ах, яка жінка!".