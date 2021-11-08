Українська актриса, зірка "Дизель шоу" Яна Глущенко приміряла на себе образ спокусливої няні, яка прийшла посидіти зі Сморигіним.

Як пише Politeka.net, на офіційному акаунті «Дизель шоу» в Instagram з'явилося відео однієї з мініатюр студії. Глущенко зіграла няню, яка прийшла посидіти з героєм Євгена Сморигіна. Коли актор побачив красуню Глущенко в міні-шортиках, він обімлів від захоплення. Зазначимо, що Яна позувала у ефектному рожевому костюмі. Образ доповнювали босоніжки на дуже високих підборах.

"Що робити дружині, якщо її чоловік не може залишитися вдома сам ні на хвилину? Можна скористатися послугами симпатичної, висококласної і дуже привабливої няні",- підписали відео автори аккаунта.

У пості зазначили, що роль у цій мініатюрі стала однією з найяскравіших і найпривабливіших для Яни Глущенко.

У коментарях шанувальники шоу залишили масу відгуків.

"Піжамка ульот", "Шикарний номер, я начебто з нього почала дивитися "Дизель шоу", "Хочу таку ж піжаму, як у Євгена", "Блискучий номер, ну просто на ура! Браво!",- пишуть користувачі Мережі.

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