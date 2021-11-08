Українська актриса, зірка "Дизель шоу" Яна Глущенко приміряла на себе образ спокусливої няні, яка прийшла посидіти зі Сморигіним.
Як пише Politeka.net, на офіційному акаунті «Дизель шоу» в Instagram з'явилося відео однієї з мініатюр студії. Глущенко зіграла няню, яка прийшла посидіти з героєм Євгена Сморигіна. Коли актор побачив красуню Глущенко в міні-шортиках, він обімлів від захоплення. Зазначимо, що Яна позувала у ефектному рожевому костюмі. Образ доповнювали босоніжки на дуже високих підборах.
"Що робити дружині, якщо її чоловік не може залишитися вдома сам ні на хвилину? Можна скористатися послугами симпатичної, висококласної і дуже привабливої няні",- підписали відео автори аккаунта.
У пості зазначили, що роль у цій мініатюрі стала однією з найяскравіших і найпривабливіших для Яни Глущенко.
Молодша сестра Софії Ротару повідала про велике горе в родині: "Повністю втратила зір"
Карантин в Україні посилюється день за днем: скільки областей вже в "червоній зоні"
Зупинилося серце зірки російських серіалів, друзі не можуть повірити: "Вітька! Як же так..."
Школи та ВНЗ в "червоній" зоні: у МОЗ назвали головну умову для скасування "дистанційки"
Обірвалося життя відомої українки, її останні дні пройшли в реанімації: "Ковід виявився сильнішим"
У коментарях шанувальники шоу залишили масу відгуків.
"Піжамка ульот", "Шикарний номер, я начебто з нього почала дивитися "Дизель шоу", "Хочу таку ж піжаму, як у Євгена", "Блискучий номер, ну просто на ура! Браво!",- пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що зірки "Дизель шоу" показали, як святкування Хеллоуїна закінчилося в поліції.
Як повідомляла Politeka, Булітко розсекретила, ким хотіла працювати:"Обламала Брітні Спірс".
Також Politeka писала, що діти акторів "Дизель шоу" здивували вибором професій.