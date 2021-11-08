Украинская актриса, звезда «Дизель шоу» Яна Глущенко примеряла на себя образ соблазнительной няни, которая пришла посидеть со Сморигиным.
Как пишет Politeka.net, на официальном аккаунте «Дизель шоу» в Инстаграм появилось видео одной из миниатюр студии. Глущенко сыграла няню, которая пришла посидеть с героем Евгения Сморигина. Когда актер увидел красотку Глущенко в мини-шортиках, он обомлел от восхищения. Отметим, что Яна позировала в эффектном розовом костюме. Образ дополняли босоножки на очень высоком каблуке.
«Что делать жене, если ее муж не может остаться дома сам ни на минуту? Можно воспользоваться услугами симпатичной, высококлассной и очень привлекательной няни", - подписали видео авторы аккаунта.
В посте отметили, что роль в этой миниатюре стала одной из самых ярких и соблазнительных для Яны Глущенко.
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В комментариях поклонники шоу оставили массу отзывов.
«Пижамка улет», «Шикарный номер, я вроде с него начала смотреть «Дизель шоу», «Хочу такую же пижаму, как у Евгения», «Блестящий номер, ну просто на ура! Браво!», - пишут пользователи сети.
Напомним, что звезды "Дизель шоу" показали, как празднование Хэллоуина закончилось в полиции.
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