Украинская актриса, звезда «Дизель шоу» Яна Глущенко примеряла на себя образ соблазнительной няни, которая пришла посидеть со Сморигиным.

Как пишет Politeka.net, на официальном аккаунте «Дизель шоу» в Инстаграм появилось видео одной из миниатюр студии. Глущенко сыграла няню, которая пришла посидеть с героем Евгения Сморигина. Когда актер увидел красотку Глущенко в мини-шортиках, он обомлел от восхищения. Отметим, что Яна позировала в эффектном розовом костюме. Образ дополняли босоножки на очень высоком каблуке.

«Что делать жене, если ее муж не может остаться дома сам ни на минуту? Можно воспользоваться услугами симпатичной, высококлассной и очень привлекательной няни", - подписали видео авторы аккаунта.

В посте отметили, что роль в этой миниатюре стала одной из самых ярких и соблазнительных для Яны Глущенко.

В комментариях поклонники шоу оставили массу отзывов.

«Пижамка улет», «Шикарный номер, я вроде с него начала смотреть «Дизель шоу», «Хочу такую же пижаму, как у Евгения», «Блестящий номер, ну просто на ура! Браво!», - пишут пользователи сети.

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