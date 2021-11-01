Єгор Крутоголов і Олександр Бережок з "Дизель шоу" показали, що буває під час святкування Гелловіну в Україні, і чому для деяких свято може закінчитися в поліції.
Як пише Politeka.net, ролик з новим номером гумористів з'явився на сторінці «Дизель шоу» в Instagram. У ньому Крутоголов виконав роль недбайливого батюшки, який перестарався під час свята, а Бережок – поліцейського.
З розмови героїв стає зрозуміло, що напередодні під час святкування «батюшка» почав приставати до пі-джейки (танцівниці) на вечірці. Як розповів сам провинився, він хотів прикрити її тіло, а так як під рукою нічого не виявилося, зробив це собою.
"А за сцену навіщо ви її потягли?",- обурився поліцейський.
"Сповідатися!", - тут же відповів батюшка.
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"Скажіть, навіщо ви полізли до ді-джея?",- поцікавилися далі у персонажа Крутоголова.
"Я просив його Псалми поставити православні привселюдно!",- пояснив батюшка, і додав, що флешку з «псалмами» завжди носить з собою – у великому натільному хресті.
"Віднедавна в Україні теж відзначають Гелловін. Відзначають його не тільки прості люди але і ... батюшки. Як священик потусив у День Всіх Святих і чому опинився в поліції?",- йдеться в описі до відео.
Українці оцінили виступ гумористів.
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