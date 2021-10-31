В юмористическом коллективе "Дизель шоу" решили остроумно высмеять дистанционное обучение в украинских школах.
Как сообщает Politeka.net, на странице студии "Дизель шоу" в Instagram опубликовали забавный видеофрагмент, а котором высмеяли дистанционное обучение в школах, к которому прибегли в Украине из-за карантина.
В ролике актриса Виктория Булитко выступила в роли пожилой учительницы музыки, которая вместе с детьми через видеосвязь пели хором переделанную песню "То ли еще будет".
"Дети больше не просыпаются рано утром и не идут в любую погоду в школу. Теперь они на дистанционном обучении! Вика Булитко в образе учительницы вместе с детским хором по Zoom исполнили новый суперхит «То ли ещё будет». О том, какая …опа ждет всех на ЗНО. В этих строчках себя узнают и дети, и родители!", - говорится в подписи к ролику.
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