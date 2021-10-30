Виктория Булитко из "Дизель шоу" вместе с коллегой Александром Бережком показала, как переводить часы на зимнее время, рассмешив украинцев.

Как пишет Politeka.net, Виктория Булитко и Александр Бережок являются успешными актерами "Дизель студио". На страничке проекта появился анонс нового выпуска, который посвящен переводу часов на зимнее время.

На фото Булитко была в платье и со стильной прической. Рядом стоял Александр в футболе и штанах.

"Когда не перевел часы и пытаешься узнать время", - написано было на фото.

"Наряду с традицией переворачивать календари, в Украине существует ещё одна осенняя забава – переводить часы. Да, хотелось бы переводить деньги и желательно на свою карту, но пока нужно только стрелки. Единственный положительный момент – переводить их будем на час назад. Если вы об этом забыли, то вот вам напоминание от актёров «Дизель Студио». Не теряйтесь во времени и смотрите новые выпуски «Дизель Шоу", - написано было в посте.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Вы супер и лучшие", "Это номер просто супер! Смеялся от души!".

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