По случаю дня автомобилиста, который в Украине отмечают 31 октября, актрисы «Дизель шоу» Виктория Булитко, Яна Глущенко и Юлия Мотрук рассказали, как учились водить машину.

Как передает Politeka.net, об этом написали на странице «Дизель Студио» в Инстагарм.

«Это было очень страшно»: актрисы «Дизель студио» рассказали, как учились водить машину😎 Седые волосы, пробитые колёса и… танцы за рулём – Виктория Булитко @bulitka, Яна Глущенко @yamo4ka и Юлия Мотрук @motrya_mo поделились своими историями вождения автомобиля», - говорится в сообщении.

Так, к примеру, Виктория Булитко, которая выросла в семье автомобилистов, выбрала для себя в автошколе авто с механической коробкой передач.

«Это был Жигуль, который до меня прожил огромную жизнь. Я могла смело заглохнуть по дороге, и в какой-то момент это уже стало нормой. Нервно было очень. Первые седые волосы я получила за рулем «Жигуля»», - рассказала артистка.

А вот Яне Глущенко пришлось освоить вождение ради роли в кино, и она это сделала.

«У меня было всего 2 дня, чтобы научиться хоть как-то ездить. Я попросила своего друга, он решился пожертвовать своей машиной. Мы учились на специальной закрытой площадке. Это было очень страшно. Но мне безумно понравилось. К тому моменту я вообще не хотела ни покупать машину, ни учиться водить ее. Но потом это стало моей целью», - рассказала артистка.

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