Звезды «Дизель шоу» Егор Крутоголов и Александр Бережок вызвали бурную реакцию Сети новым фото, на котором предстали в необычном виде.
Как сообщает Politeka.net, снимок опубликовал Крутоголов на своей странице в Инстаграм.
«Тук-тук, откройте!», - подписан снимок.
Егор Крутоголов и Александр Бережок запечатлены с чулками на голове. При этом Бережок избрал капроновое изделие жетого цвета, а Крутоголов отдал предпочтение красному чулку в сеточку.
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Снимок активно комментируют фолловеры юмориста.
«Чем вы там на съёмках занимаетесь?», «Ребята, для вас двери всегда открыты», «Масочка новая что ли?», «Это откуда к нам такого дяденьку занесло?», «Ох, напугали», «Новый штам коронавируса», «Побочка от вакцинации?», «Гости из будущего))) Чего то сразу напомнилась арочка из знаменитого фильма) Взгляды пиратские», «Коллекторы пришли», - писали в комментариях.
Напомним, Крутоголов из «Дизель шоу» публично обсудил с Глущенко ее родинку в стыдном месте: «Яна попросила у Егора…»
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