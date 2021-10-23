Актеры "Дизель шоу" (юмористического концертного шоу от «Дизель Студио») нашли способ поднять украинцам настроение не в самый благоприятный день.
Суббота, 23 октября, как известно, объявлена в Украине рабочим днем (вместо прошлой пятницы, которая была выходным из-за Дня защитников и защитниц). В "Дизель шоу" решили поддержать работающих украинцев - а что, как не юмор сделает это лучше всего.
В свежем посте на официальной страничке "Дизель шоу" в Инстаграм поделились фрагментом из нового выпуска. Актеры Евгений Гашенко и Евгений Никишин шикарно влились в роль, передает Politeka.net.
"Если суббота оказалась рабочей, остается только шутить... 😒 Ну или смеяться над хорошими шутками 😁 Со вторым пунктом мы точно вам поможем! Смотрите новый выпуск «Дизель Шоу» на нашем ютуб-канале😉", - говорится в подписи к кадру.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное:
"Выпуск просто бомба!! Все понравилось! Молодцы ребята!!🔥👏❤️"
"Новый выпуск умора! Сезон премьер радует!"
"Я, у которой дистанционка и еще и сегодня отрабатываем, потому что предыдущую пятницу отдыхали... А сегодня так..."
"И даже если воскресенье плакать я не буду , и в понедельник улыбаться я не перестану - из благ что помогают в жизни , я сделаю джакузи даже залезая в ванну)".
Напомним, звезды "Дизель шоу" заинтриговали украинцев новыми образами для выступления: "Если вы в зале..."
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