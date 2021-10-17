Отечественный шоумен и актер Сергей Писаренко, звезда "Дизель студио", а также участник коллектива КВН "Уездный город", удивил внешностью в платье.

Сергей Писаренко давно любим зрителями, ведь он начинал свой творческий путь еще в составе популярной команды КВН, сообщает Politeka.net.

Артист до 2019 года выступал в программе "Дизель Шоу" в качестве гостя, а далее присоединился к проекту на полной основе. Его образы любимы зрителями, и актер готов удивить своих поклонников.

В этот раз Писаренко примерил синее платье и рыжий парик со шляпкой.

"А ведь такие тетушки тоже бывают…. Смешные#сергейписаренко #уездныйгород #дизельшоу", - написал актер.

Также звезда "Дизель Шоу" поделился вторым постом:

"Женщин на сцене бывает играю…… но очень мужественных!!#сергейписаренко #уездныйгород #дизельшоу", - написал он.

За несколько часов публикации собрали пости 1000 лайков.

"Ноги особенно хороши.😂😂😂", "На соседку мою похож😂🔥👏", "А где каблуки 👠 потеряли ))", "Вышла на охоту ❤️❤️❤️😂", "Напоминаете мне героя советского фильма Джельсомино😂😂😂", "Серега, какая ты страшненькая стала, голубушка ты наша, красатулечка тюуу на тебя чтоб не сглазили ❤️❤️❤️❤️❤️😂😂😂😂😂", - прокомментировали пользователи сети.

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