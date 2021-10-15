Отечественный шоумен и актер Сергей Писаренко, звезда "Дизель студио", а также участник коллектива КВН "Уездный город", показал неожиданный кадр.
Как пишет Politeka.net, Сергей Писаренко стал довольно известным актером, который играет в проектах "Дизель студио" с лучшим другом Евгением Никишиным, а также актеры вместе участвуют в коллективе "Уездный город". Не забывает Писаренко и об Инстаграм, где делится с поклонниками самым интересным.
На новом фотоснимке Сергей был в костюме. Рядом была артистка, которая загримировалась под Софи Лорен, легендарную итальянскую актрису. Парочка улыбалась, пока Писаренко делал селфи.
"Вечер с Софи Лорен ! Что может быть лучше?", - заявил Сергей под фото.
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Фолловеры поставили почти 900 позитивных отметок и написали комментарии:
"Я с вами согласен мистер Сергей Мастроянни", "Завидую, редкая удача", "Настоящая?", "Ну, например, Джоли", "уж больно молодая", "Вечер с Анджелиной Джоли", "Да ладно.Кто в роли Софи Лорен, кого загримировали?".
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