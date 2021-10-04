Актер Сергей Писаренко, звезда "Дизель шоу", показал новый образ для будущих эпизодов проекта

Как пишет Politeka.net, Сергей Писаренко стал популярным комиком, заявив о себе в команде КВН "Уездный город". Актер постоянно выступает в паре с другом Евгением Никишиным. Вместе звезды снимаются и в "Дизель шоу". Не забывает Сергей и о социальных сетях, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Писаренко был в шапке-козырьке, жилетке, футболке и штанах. В таком виде Сергей стоял на балконе, демонстрируя свой "бандитский" образ.

"Кажется в следующих выпусках # дизель шоу я буду исключительно в образе бандитов", - написал Писаренко.

Фанаты поставили более 100 лайков и написали свои рассуждения:

"Дак типаж...хотя миниатюра про Одесского лоха со Сморигиным,где вы мент,очень круто вписались в образ.Наверное Одесский полицейский - он другой", "Вам подходит", "Мне, почему-то, рыбака напоминает".

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