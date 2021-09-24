Актер Сергей Писаренко, звезда "Дизель шоу", появился весь в бинтах

Как пишет Politeka.net, Сергей Писаренко является успешным актером. Звезда состоит в команде "Уездный город", а также выступает в украинском развлекательном проекте "Дизель шоу". Не забывает сергей и об Инстаграм, где за ним следит более 130 тысяч фанатов. В блоге Писаренко делится личными кадрами и творчеством.

В этот раз Сергей опубликовал фото, на котором был весь перебинтованный с зафиксированной рукой. А на шее у актера можно увидеть фиксатор, чтобы поддерживать голову. Как можно понять, это новый образ Писаренко для выступления.

"Кто же знал, что в глубоком девичестве вы метали на дальность ядро…", - написал Сергей под фото.

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Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Вчера было круто. спасибо ! номера классные получились, особенно этот", "Огонь".

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