Звезды "Дизель Шоу" Егор Крутоголов и Яна Глущенко насмешили поклонников новой миниатюрой, которая была посвящена необычным салонным процедурам.

Как сообщает Politeka.net, в миниатюре персонаж Яны Глущенко рассказывает о родинке на «пятой точке», которая мешает ей фотографировать свое достоинство. Девушка просит денег на процедуру, чтобы удалить эту родинку. Персонаж Крутоголова в ответ шутит над ней и недоумевает, зачем красотка фотографирует свою «пятую точку».

«Яна попросила у Егора деньги на салонные процедуры. Девушка захотела сделать новые губы, брови, глаза, ресницы, волосы… Как на её запросы ответил «папик»? Что предложил сделать взамен? И почему в итоге Яне оказались нужны всего лишь яйца?», - заинтриговали зрителей авторы аккаунта, попробовав описать сюжет миниатюры.

Отметим, что звезды «Дизель шоу» стараются избегать политических тем и больше шутят на бытовую тематику. В их шоу много шуток о взаимоотношениях между мужчинами и женщинами.

Напомним, что Крутоголов, Сморигин и другие актеры дали совет украинским мужчинам: "До мурашек".

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