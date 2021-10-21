Актер Сергей Писаренко, звезда "Дизель шоу" и команды КВН "Уездный город", показал фотографию из России, поделившись с фанатами.

Как пишет Politeka.net, Сергей Писаренко является популярным украинским артистом. Звезда стал известным, участвуя в команде КВН "Уездный город", где также был и популярный актер Станислав Ярушин, который сыграл роль богача в "Универе". Сергей активно снимается в фильмах, а также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом сторис в Инстаграм Сергей появился вместе с другими людьми на фоне памятника в Рязани. Все обнимались, позируя перед фотографом.

"Вот такая банда ворвалась в Рязань", - написал Сергей.

А до этого Писаренко показал, как раздевался на сцене. Рядом с Сергеем стоял его друг Евгений Никишин.

"Чем старше становлюсь чем больше желание раздеться на сцене…… хотя внешней угрозы все меньше и меньше", - написал Сергей.

Напомним, звезда "Дизель шоу" Писаренко разгневал кадром с российской заменой Верке Сердючке

А еще Politeka писала, что звезда "Дизель шоу" Писаренко удивил видом в женском наряде и с кудрями

Также Politeka сообщала, что Крутоголов, Сморигин и другие звезды "Дизель Шоу" преподали урок украинским мужчинам



