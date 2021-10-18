Звезда «Дизель шоу» Сергей Писаренко показал российскую замену Андрею Данилко в образе легендарной Верки Сердючки, озадачив интернет-пользователей.

Как пишет Politeka.net, юморист поделился новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем Писаренко неожиданно решил показать поклонникам, как в России пытаются заменить Верку Сердючки, так как Андрей Данилко отказался от выступлений в стране-агрессоре.

«Верка Сердючка из за политических событий из Российского шоубизнеса давно исчезла, а вот двойники Верки по прежнему востребованы. Чудо», - написал Писаренко.

На новом фото он вместе со своим коллегой Евгением Никишиным позировал рядом с российским артистом, переодетым «под Сердючку». Впрочем, из общего у персонажей оказался только большой искусственный бюст и шапочка с серебряной звездой. В остальном «клон» Верки не слишком походил на оригинал.

На это обратили внимание и комментаторы.

«Нееее!!!!Верку заменить нельзя! Данилко гений, а это не то», «Нельзя заменить Андрея также как нельзя заменить Сергея и Женю вы не повторимые», «Погодите, из российского ушел, но в "дизель шоу" его тоже не видно?», «Какой ужас…», - пишут люди.

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