Егор Крутоголов и Александр Бережок из «Дизель шоу» показали, что бывает во время празднования Хэллоуина в Украине, и почему для некоторых праздник может закончиться в полиции.
Как пишет Politeka.net, ролик с новым номером юмористов появился на странице «Дизель шоу» в Инстаграм. В нем Крутоголов исполнил роль нерадивого батюшки, который перестарался во время праздника, а Бережок – полицейского.
Из разговора героев становится понятно, что накануне во время празднования «батюшка» начал приставать к пи-джейке (танцовщице) на вечеринке. Как рассказал сам провинившийся, он хотел прикрыть ее тело, а так как под рукой ничего не оказалось, сделал это собой.
«А за сцену зачем вы ее потащили?», - возмутился полицейский.
«Исповедоваться!», - тут же ответил батюшка.
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«Скажите, зачем вы полезли к ди-джею?», - поинтересовались далее у персонажа Крутоголова.
«Я просил его псалмы поставить православные во всеуслышание!», - пояснил батюшка, и добавил, что флешку с «псалмами» всегда носит с собой – в большом нательном кресте.
«С недавних пор в Украине тоже отмечают Хеллоуин. Отмечают его не только простые люди но и…батюшки. Как священник потусил в День Всех Святых и почему оказался в Полиции?», - говорится в описании к видео.
Украинцы оценили выступление юмористов.
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