Діти акторів Дизель Студіо Бережка, Танковича і Сморигіна розповіли, ким планують стати, коли виростуть, здивувавши часом досить оригінальним вибором.

Діти Олександра Бережка та Лук'янв питанні вибору професій дуже мінливі, йдеться на сайті Дизель Студіо.

"Наприклад, Гліб любить малювати. І не банальні дитячі картинки, а цілі креслення! Нещодавно він придумав і приніс креслення електростанції, яка буде працювати від звуку, і сказав, що хоче бути винахідником», — розповідає Олександр Бережок.

Перед цим Гліб планував стати кухарем і директором тракторного заводу, що теж дуже цікаво і нестандартно. А ось молодший Лук'ян точно знає не ким хоче бути, а яким. Він хоче бути сильним.

Дочка Дмитра Танковича Олександра теж перебирає масу професій і майже кожен день заново вирішує, ким буде.

"Якщо в п'ять років вона хотіла бути фігуристкою, кондитером, поліцейською і гімнасткою, то зараз туди ще додаються програміст (після знайомства з грою Minecraft), також хоче бути артисткою, яка виступає на полотнах. Зараз в її арсеналі близько 15 різних професій», — ділиться Дмитро Танкович.

А ось син Євгена Сморигіна Льоша вже визначився зі своєю майбутньою професією. Він хоче бути актором, і рухається до своєї мети. Вже й не порахуєш, скільки годин Льоша відпрацював на знімальних майданчиках і сцені «Дизель Шоу».

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