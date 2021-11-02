Дети актеров Дизель Студио Бережка, Танковича и Сморыгина рассказали, кем планируют стать, когда вырастут, удивив порой довольно оригинальным выбором.

Дети Александра Бережка Леб и Лукьянв вопросе выбора профессий очень переменчивы, говорится на сайте Дизель Студио.

«Например, Глеб любит рисовать. И не банальные детские картинки, а целые чертежи! Недавно он придумал и принес чертеж электростанции, которая будет работать от звука, и сказал, что хочет быть изобретателем», — рассказывает Александр Бережок.

Перед этим Глеб планировал стать поваром и директором тракторного завода, что тоже очень интересно и нестандартно. А вот младший Лукьян точно знает не кем хочет быть, а каким. Он хочет быть сильным.

Дочь Дмитрия Танковича Александра тоже перебирает массу профессий и почти каждый день заново решает, кем будет.

«Если в пять лет она хотела быть фигуристкой, кондитером, полицейской и гимнасткой, то сейчас туда ещё добавляются программист (после знакомства с игрой Minecraft), также хочет быть артисткой, которая выступает на полотнах. Сейчас в её арсенале около 15 различных профессий», — делится Дмитрий Танкович.

А вот сын Евгения Сморыгина Леша уже определился со своей будущей профессией. Он хочет быть актером, и движется к своей цели. Уже и не сосчитаешь, сколько часов Леша отработал на съемочных площадках и сцене «Дизель Шоу».

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