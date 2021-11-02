Артистка «Дизель шоу» Виктория Булитко, ранее лишившаяся голоса прямо во время съемок в сериале, показала себя и рассказала, как справляется с проблемой.
Как известно, популярная юмористка не только выступает на сцене «Дизель шоу», но и снимается в сериалах. Недавно она пожаловалась на то, что прямо во время съемочного процесса с ней случилось непредвиденное: Виктория неожиданно начала терять голос и полностью осипла.
Артистка пожаловалась на то, что пришла на съемочную площадку с одним голосом, а вышла с другим. При этом ей еще предстояло отснять одну сцену.
Как пишет Politeka.net, в новых сториз на своей странице в Инстаграм Булитко показала, как лечится после потери голоса.
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На кадрах артистка лежит в кровати с грустным выражением лица.
«Постельный режим, молчание, обильное питье. Такой распорядок на сегодня», - написала Виктория.
Судя по печальным глазам, ее совсем не радует перспектива провести так день.
Напомним, с Булитко из "Дизель Шоу" приключилась беда прямо на съемках, подробности.
Как сообщала Politeka, звезда "Дизель шоу" Булитко оконфузилась, попытавшись продемонстрировать вокал.
Также Politeka писала, что Булитко из «Дизель Шоу» заговорила о невосполнимой потере: «Ты всегда со мной…».