Артистка «Дизель шоу» Виктория Булитко, ранее лишившаяся голоса прямо во время съемок в сериале, показала себя и рассказала, как справляется с проблемой.

Как известно, популярная юмористка не только выступает на сцене «Дизель шоу», но и снимается в сериалах. Недавно она пожаловалась на то, что прямо во время съемочного процесса с ней случилось непредвиденное: Виктория неожиданно начала терять голос и полностью осипла.

Артистка пожаловалась на то, что пришла на съемочную площадку с одним голосом, а вышла с другим. При этом ей еще предстояло отснять одну сцену.

Как пишет Politeka.net, в новых сториз на своей странице в Инстаграм Булитко показала, как лечится после потери голоса.

На кадрах артистка лежит в кровати с грустным выражением лица.

«Постельный режим, молчание, обильное питье. Такой распорядок на сегодня», - написала Виктория.

Судя по печальным глазам, ее совсем не радует перспектива провести так день.

Напомним, с Булитко из "Дизель Шоу" приключилась беда прямо на съемках, подробности.

Как сообщала Politeka, звезда "Дизель шоу" Булитко оконфузилась, попытавшись продемонстрировать вокал.

Также Politeka писала, что Булитко из «Дизель Шоу» заговорила о невосполнимой потере: «Ты всегда со мной…».