Український музикант, засновник гурту 5'nizza Сергій Бабкін показав, в якій атмосфері святкує свій день народження, показавши частину застілля.

Як пише Politeka.net, 7 листопада музиканту виповнилося 43 роки. У його Instagram з'явилося безліч привітань від зіркових друзів і шанувальників. Увечері артист показав, як відзначає своє свято.

Іменинник насаджував м'ясо на шампури, яке попередньо було замариновано. Судячи зі сторіс, артист відмовився від пишного застілля, віддавши перевагу домашнім посиденькам.

"Наш фірмовий шашлик", - підписав відео артист.

Відзначимо, що Сергій і Сніжана Бабкіни люблять домашній затишок і дуже багато часу проводять разом з сім'єю. Нещодавно у пари народився син. Тепер вони виховують трьох дітей. При цьому не все у відносинах зірок завжди було гладко. Як зізналася Бабкіна в одному з інтерв'ю, чоловік зраджував їй, але вона змогла його пробачити і почати відносини з чистого аркуша. Зараз пара практично не розлучається. Сніжана супроводжує Бабкіна на зйомках і концертах.

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