Український музикант Сергій Бабкін порадував шанувальників кадром, на якому возз'єднався зі своїм старим другом і колегою по групі 5'nizza Андрієм Запорожцем.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram у 42-річного Бабкіна з'явилося фото з музикантом. Чоловіки позували на камеру на вулиці і виглядали дуже задоволеними.

«Від 5'nizza вам hi», - підписав фото Бабкін.

Як відомо, Сергій Бабкін та Андрій Запорожець прославилися завдяки групі 5'nizza. Дует був заснований на початку 2000-х і довгий час залишався дуже популярним. Група існувала до 2007 року, після чого шляхи музикантів розійшлися. Бабкін зайнявся сольною кар'єрою, а Запорожець заснував проект SunSay.

У 2015 році музиканти заявили про возз'єднання і записали кілька спільних пісень. Пізніше колектив дав кілька концертів і навіть випустив студійний альбом. Варто відзначити, що шанувальники з нетерпінням чекають кожного возз'єднання музикантів, тому що люблять цей неймовірний творчий дует, який свого часу зумів підкорити серця мільйонів.

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