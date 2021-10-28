Український музикант Сергій Бабкін, який у скандальному інтерв'ю зізнався у масових зрадах дружині, поділився сімейним фото з відпочинку разом зі Сніжаною.

Популярний артист почав більше ділитися різними фото в Instagram після того, як його дружина погодилася з ним дати чесне інтерв'ю і розповісти про проблеми минулого. Зараз пара часто розповідає про свій досвід і вчить насолоджуватися буднями разом.

Цього разу Бабкіни вирушили на відпочинок в ліс, де влаштували "полювання" на гриби і добре повеселилися .

"Щороку ми ходимо за грибами. Цього року похід трохи відтягнувся, але відбувся!💪 🏻 Отримали величезне задоволення!» - написав Бабкін під постом.

"Ви 🔥в місці 👍; Пара чудових💛; які ж Ви, чудові! Будьте щасливі!🙌 ❤ ️ ; Це де?)))😍; Класна все таки ви пара; ідеальна». - пишуть в мережі.

Раніше сім'я Бабкіних опинилася в центрі скандалу, коли Сергій зізнався, що зрадив дружині з понад сотнею жінок.

Музикант підлив масла у вогонь, розповівши, що це були повії. Втім, незважаючи на прозвучали на всю країну визнання чоловіка, Сніжана вирішила його пробачити. Зараз пара щосили демонструє свої щасливі стосунки, а Бабкіна активно веде.

"Правильний баланс знайдеться тоді, коли жінка навчиться наповнювати себе! Коли всередині неї стільки любові, стільки подяки, стільки чистоти, чуттєвості, турботи, що це перетворюється в Силу», - написала Сніжана.

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