Украинский музыкант Сергей Бабкин, который в скандальном интервью признался в массовых изменах жене, поделился семейным фото из отдыха вместе со Снежаной.

Популярный артист начал больше делиться разными фото в Инстаграм после того, как его супруга согласилась с ним дать честное интервью и рассказать о проблемах прошлого. Сейчас пара часто рассказывает о своем опыте и учит наслаждаться буднями вместе.

В этот раз Бабкины отправились на отдых в лес, где устроили «охоту» на грибы и хорошо повеселились .

«Каждый год мы ходим за грибами. В этом году поход немного оттянулся, но состоялся!💪🏻 Получили огромное удовольствие!» - написал Бабкин под постом.

«Вы 🔥в месте 👍; Пара Замечательных💛; Какие же Вы, замечательные! Будьте счастливы!🙌❤️; Это где?)))😍; Классная всё таки Вы пара; Идеальная». – пишут в сети.

Ранее семья Бабкиных оказалась в центре скандала, когда Сергей признался, что изменил жене с более сотней женщин.

Музыкант подлил масла в огонь, рассказав, что это были проститутки. Впрочем, несмотря на прозвучавшие на всю страну признания мужа, Снежана решила его простить. Сейчас пара вовсю демонстрирует свои счастливые отношения, а Бабкина активно ведет.

«Правильный баланс найдётся тогда, когда женщина научится наполнять Себя! Когда внутри неё столько любви, столько Благодарности, столько чистоты, чувственности, заботы, что это превращается в Силу», - написала Снежана.

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