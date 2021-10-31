Украинский музыкант Сергей Бабкин порадовал поклонников кадром, на котором воссоединился со своим старым другом и коллегой по группе 5’nizza Андреем Запорожцем.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм у 42-летнего Бабкина появилось фото с музыкантом. Мужчины позировали на камеру на улице и выглядели очень довольными.

«От 5’nizza вам hi», - подписал фото Бабкин.

Как известно, Сергей Бабкин и Андрей Запорожец прославились благодаря группе 5’nizza. Дуэт был основан в начале 2000-х и долгое время оставался очень популярным. Группа существовала до 2007 года, после чего пути музыкантов разошлись. Бабкин занялся сольной карьерой, а Запорожец основал проект SunSay.

В 2015 году музыканты заявили о воссоединении и записали несколько совместных песен. Позже коллектив дал несколько концертов и даже выпустил студийный альбом. Стоит отметить, что поклонники с нетерпением ждут каждого воссоединения музыкантов, потому что любят этот невероятный творческий дуэт, который в свое время сумел покорить сердца миллионов.

Напомним, что Бабкин на "Лиге смеха" удивил образом в фуражке: "Ну какая же красота".

Как сообщала Politeka, Бабкин решился на перемены во внешности: "Сбрить?".

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