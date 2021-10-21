Український музикант Сергій Бабкін, соліст гурту 5'nizza, показав образ для виступу в "Лізі сміху", порадувавши українців.

Як пише Politeka.net, Сергій Бабкін є успішним вітчизняним виконавцем. Музикант одружений на красуні Сніжані, яка народила йому трьох дітей - Веселину, Артура і Єлисея. І хоч у пари не все гладко було через безліч зрад Сергія, зараз сім'я щаслива. Не забуває Бабкін і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових фото Сергій був у шапці, пальто і костюмі. Зірка стояв разом з командою деб з "Ліги Сміху". Всі посміхалися і позували на фото. На другому знімку Бабкін був один.

"Якщо не встигли подивитися, в попередньому пості наше гумористичне полотно", - написав Сергій Бабкін під фотографіями в Instagram.

Команда деб відразу прокоментувала пост музиканта:"Ну яка ж краса".

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