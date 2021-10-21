Украинский музыкант Сергей Бабкин, солист группы 5'nizza, показал образ для выступления в "Лиге Смеха", порадовав украинцев.

Как пишет Politeka.net, Сергей Бабкин является успешным отечественным исполнителем. Музыкант женат на красотке Снежане, которая родила ему троих детей - Веселину, Артура и Елисея. И хоть у пары не все гладко было из-за множества измен Сергея, сейчас семья счастлива. Не забывает Бабкин и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых фото Сергей был в шапке, пальто и костюме. Звезда стоял вместе с командой ДЭБ из "Лиги Смеха". Все улыбались и позировали на фото. На втором снимке Бабкин был один.

"Если не успели посмотреть, в предыдущем посте наше Юмористическое полотно", - написал Сергей Бабкин под фотографиями в Инстаграм.

Команда ДЭБ сразу прокомментировала пост музыканта: "Ну какая же красота".

Напомним, Бабкин в странной позе показал подготовку к выступлению на "Танцях з зірками"

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