Відомий співак і екс-учасник групи "5'Nizza" Сергій Бабкін зважився на зміни в зовнішності і звернувся до українців за порадою.

Як передає Politeka.net, Сергій Бабкін популярний український виконавець, який прославився своєю участю в групі "5'Nizza". Як відомо, нещодавно в мережі вибухнув скандал, в якому Сергія звинуватили в зрадах. На інтерв'ю артист зізнався, що за час шлюбу зраджував своїй дружині. Сніжана Бабкіна заявила, що вже пробачила чоловіка і зараз у них щасливий шлюб.

Так, цього разу співак опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі він зробив колаж зі своїм фото, де не голений з вусами показує, як би виглядав без вусів. Також він поставив запитання українцям про зміни в зовнішності.

"Залишати вуса або збрити?",- запитав українців Сергій Бабкін.

Фанати співака залишили безліч коментарів, де висловили свою думку: "Як душа підказує", "Залишати!", "А що каже Сніжана?", "Важливо, що Сніжани більше подобається", "головне творчість не залишайте", "Думаю останнє слово за дружиною", "Вуса тема, не потрібно голити!", "Збрити однозначно! Не йдуть!", "Залишити й відростити бороду. Або збрити. А взагалі це ваш вибір і ваше рішення!".

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