Известный певец и экс-участник группы "5'Nizza" Сергей Бабкин решился на перемены во внешности и обратился к украинцам за советом.

Как передает Politeka.net, Сергей Бабкин популярный украинский исполнитель, который прославился своим участием в группе "5'Nizza". Как известно, недавно в сети разразился скандал, в котором Сергея обвинили в изменах. На интервью артист признался, что за время брака изменял своей жене. Снежана Бабкина заявила, что уже простила мужа и сейчас у них счастливый брак.

Так, на этот раз певец опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре он сделал коллаж со своим фото, где не бритый с усами показывает, как бы выглядел без усов. Также он задал вопрос украинцам о переменах во внешности.

"Оставлять усы или сбрить?", - спросил украинцев Сергей Бабкин.

Фанаты певца оставили множество комментариев, где высказали своё мнение: "Как душа подсказывает", "Оставлять!", "А что говорит Снежана?", "Важно, что Снежане больше нравится", "Главное творчество не оставляйте", "Думаю последнее слово за женой", "Усы тема, не нужно сбривать!", "Сбрить однозначно! Не идут!", "Оставить и отрастить бороду. Либо сбрить. А вообще это ваш выбор и ваше решение!".

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