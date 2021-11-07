Украинский музыкант, основатель группы 5’nizza Сергей Бабкин показал, в какой атмосфере празднует свой день рождения, показав часть застолья.

Как пишет Politeka.net, 7 ноября музыканту исполнилось 43 года. В его Инстаграм появилось множество поздравлений от звездных друзей и поклонников. Вечером артист показал, как отмечает свой праздник.

Именинник насаживал мясо на шампуры, которое предварительно было замариновано. Судя по сторис, артист отказался от пышного застолья, отдав предпочтение домашним посиделкам.

«Наш фирменный шашлык», - подписал видео артист.

Отметим, что Сергей и Снежана Бабкины любят домашний уют и очень много времени проводят вместе с семьей. Недавно у пары родился сын. Теперь они воспитывают троих детей. При этом не все в отношениях звезд всегда было гладко. Как призналась Бабкина в одном из интервью, муж изменял ей, но она смогла его простить и начать отношения с чистого листа. Сейчас пара практически не расстается. Снежана сопровождает Бабкина на съемках и концертах.

Напомним, что Бабкин решился на перемены во внешности: «Сбрить?».

Как сообщала Politeka, Сергей Бабкин удивил изменениями в образе: "У нас есть традиция!".

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