Відомий український співак Сергій Бабкін 7 листопада відзначив 43-річчя, на честь чого його команда вирішила зробити йому традиційний подарунок і повідомила про це в мережі.

Популярний артист народився 7 листопада 1978 року в Харкові, повідомляє Politeka.net. Свій творчий шлях артист починав в дитинстві, відучившись в музичній школі по класу флейти. А гітару вперше в руки він взяв у 12 років.

Відомо, що Бабкін вступив на театральне відділення Харківського ліцею мистецтв, де він познайомився з Андрієм Запорожцем. З останнім вони створили легендарну групу 5’nizza.

На сторінці співака в Instagram з'явився пост від імені команди, яка створила колаж з його фото різних років і таким чином можна побачити, як він змінювався.

"У нас є традиція!

Щороку, 7 листопада, в таємниці від СБ, ми викладаємо ось таке фото!🥰

І нехай таких фоток буде ще мінімум 70!!!

Сережко, Будь!!!🧡

Безмежно Любимо!!!

Твоя командос!",- йдеться в публікації.

"Любимо тебе🔥", "а я думаю: "Чого це сьогодні в Харкові вранці сонцем залито все і жодної Хмари?!!"- А це Сонце вітає сонячного сина!!! Безхмарної Сонячної Долі!!! ❤ ️ ", "Сергію, З днем народження! 🤗 🍾Найміцнішого вам і вашій 💐 сім'ї здоров'я! І далі радуйте нас своїми хітами!🎉 ", "Сергійко будь! Будь здоровий! Будь щасливий! Будь любимо!!!🥳 🥳 🥳 ",- прокоментували підписники.

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