Відомий український співак Сергій Бабкін 7 листопада відзначив 43-річчя, на честь чого його команда вирішила зробити йому традиційний подарунок і повідомила про це в мережі.
Популярний артист народився 7 листопада 1978 року в Харкові, повідомляє Politeka.net. Свій творчий шлях артист починав в дитинстві, відучившись в музичній школі по класу флейти. А гітару вперше в руки він взяв у 12 років.
Відомо, що Бабкін вступив на театральне відділення Харківського ліцею мистецтв, де він познайомився з Андрієм Запорожцем. З останнім вони створили легендарну групу 5’nizza.
На сторінці співака в Instagram з'явився пост від імені команди, яка створила колаж з його фото різних років і таким чином можна побачити, як він змінювався.
Екс-чоловік Ані Лорак вирішив покинути з дочкою Україну і похвалився прощальними моментами: кадри
Змучений хворобою Дікусар з "Танців з зірками" зачепив українців, Горбунов відгукнувся: "Тримайся..."
Не стало знаменитого актора, сім'я була з ним до останнього: "Феноменальний артист"
Онуки Чапкіса з різницею в сім років вразили зовнішньою схожістю: як виглядають нащадки легенди "Танців з зірками"
Загрузлий в боргах співак і зірка "Майстер Шеф" Амадор Лопес ледь не опинився на вулиці: "Мало хто про це знав"
"У нас є традиція!
Щороку, 7 листопада, в таємниці від СБ, ми викладаємо ось таке фото!🥰
І нехай таких фоток буде ще мінімум 70!!!
Сережко, Будь!!!🧡
Безмежно Любимо!!!
Твоя командос!",- йдеться в публікації.
"Любимо тебе🔥", "а я думаю: "Чого це сьогодні в Харкові вранці сонцем залито все і жодної Хмари?!!"- А це Сонце вітає сонячного сина!!! Безхмарної Сонячної Долі!!! ❤ ️ ", "Сергію, З днем народження! 🤗 🍾Найміцнішого вам і вашій 💐 сім'ї здоров'я! І далі радуйте нас своїми хітами!🎉 ", "Сергійко будь! Будь здоровий! Будь щасливий! Будь любимо!!!🥳 🥳 🥳 ",- прокоментували підписники.
Нагадаємо, Сергій Бабкін зізнався дружині в численних зрадах, чим закінчився скандал
Як повідомляла Politeka, що жеОлена Сергія Бабкіна показала, яким виріс її син, згадавши про погрози лікарів
Також Politeka писала, що дружина Бабкіна, який зізнався в зрадах, спантеличила дивними танцями