Известный украинский певец Сергей Бабкин 7 ноября отметил 43-летие, в честь чего его команда решила сделать ему традиционный подарок и сообщила об этом в Сети.

Популярный артист родился 7 ноября 1978 года в Харькове, сообщает Politeka.net. Свой творческий путь артист начинал в детстве, отучившись в музыкальной школе по классу флейты. А гитару впервые в руки он взял в 12 лет.

Известно, что Бабкин поступил на театральное отделение харьковского Лицея искусств, где он познакомился с Андреем Запорожцем. С последним они создали легендарную группу 5’nizza.

На странице певца в Инстаграм появился пост от имени команды, которая создала коллаж из его фото разных лет и таким образом можно увидеть, как он менялся.

"У нас есть традиция!

Каждый год, 7 ноября, в тайне от СБ, мы выкладываем вот такое фото!🥰

И пусть таких фоток будет ещё минимум 70!!!

Серёжка, Будь!!!🧡

Безгранично Любим!!!

Твоя командос!", - говорится в публикации.

"Любим тебя🔥", "А я думаю: "Чего это сегодня в Харькове утром солнцем залито все и ни одного облака?!!" - А это Солнце поздравляет Солнечного Сына!!! Безоблачной Солнечной Судьбы!!! ❤️", "Сергей, с днём рождения! 🤗🍾Крепчайшего Вам и Вашей 💐семье здоровья! И дальше радуйте нас своими Хитами!🎉", "Серёжа будь! Будь здоров!Будь счастлив! Будь любим!!!🥳🥳🥳", - прокомментировали подписчики.

Напомним, Сергей Бабкин признался жене в многочисленных изменах, чем закончился скандал

Как сообщала Politeka, что жена Сергея Бабкина показала, каким вырос ее сын, вспомнив об угрозах врачей

Также Politeka писала, что жена Бабкина, который признался в изменах, озадачила странными танцами