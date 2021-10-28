Жена известного украинского музыканта Сергея Бабкина, Снежана показала, как следует радоваться простым мелочам жизни и наслаждаться временем на отдыхе, несмотря на все невзгоды.

Как известно, Снежана Бабкина долгое время не рассказывала о своих семейных проблемах с мужем, его многочисленных изменах и скандалах. Только спустя время она рассказала, как они проживали этот период.

Теперь пара учится принимать отношения по-новому и теперь часто демонстрирует разные кадры в Инстаграм. В этот раз Снежана дала пример, как надо радоваться мелочам.

«Радуйтесь мелочам, как Снежана Бабкина 😅 Певец Сергей Бабкин @babkin_official и его жена @snezhana_babkina снова охотятся за грибами. И их реакция на лесные находки бесценна 😏» - сказано в подписи к кадру.

Пользователи сети сразу отреагировали:

«Люди, учитесь у Бабкиных радоваться жизни! Всем хорошего настроения!; Палата номер 6, отдыхает; Похоже не только нашла, но и откусила немного; Она ничего не употребляет....?🤔; Раньше она была никем, пропиарилась за счёт мужа. Даже когда у него берут интервью, отвечает за него она!!! А поведение ее просто 🤢 не показывайте ее, не портите настроение; Не интересна она; Это и неудивительно. Грибов в лесу почти нет».

Ранее семья Бабкиных оказалась в центре скандала, когда Сергей признался, что изменил жене с более сотней женщин. Музыкант подлил масла в огонь, рассказав, что это были проститутки. Впрочем, несмотря на прозвучавшие на всю страну признания мужа, Снежана решила его простить.

Также пара проходила через непростой период - Сергей обратился к врачам, так как его зрение начало резко ухудшаться. Исполнителю пришлось летать в Вену на операции.

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