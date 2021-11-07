Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька здивувала незвичайним танцем, влаштувавши справжнє сватання зі своїм партнером Юрієм Мєшковим на шоу «Танці з зірками».

Як пише Politeka.net, у прямому ефірі Зарицька станцювала зі своєю бабусею. Танець пари ілюстрував сватання за українськими народними звичаями.

"Саша Зарицька сьогодні станцювала зі своєю бабусею і на паркеті вони влаштували справжнє сватання! Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька, її бабуся Анастасія Олексіївна та її подруги, які прийшли на огляд Юрія Мєшкова!",- підписали відео автори аккаунта.

У коментарях Зарицькій залишили масу теплих слів. Не обійшлося і без критики.

"А танець де? Хіба був? Юрій танцював! А партнерка коли вже потанцює?!", "Що за неймовірний танець з бабусею. Згадав свою улюблену бабусю і плачу, дуже чуттєвий номер, до сліз", "вони такі гарні разом», «найкраща пара в цьому сезоні, перемоги їм», «Юра в образі козака просто вогонь", "Не найсильніший танець. Так походили по паркету", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Олександра Зарицька попросила про допомогу після злочину:"Тримайся, крихітка".

Як повідомляла Politeka, Зарицька вразила вбранням на паркеті "Танців з зірками".

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