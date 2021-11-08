Відгримів десятий випуск "Танців з зірками", присвячений сім'ям. Українці активно обговорюють виліт улюбленця з шоу.

7 листопада учасники "Танців з зірками" виконували по два номери: один з членами сімей, а другий - складали іспит з бальних танців. За правилами шоу, в десятому ефірі проект покинула одна пара.

У зоні ризику опинилися Дмитро Каднай з Аліною Лі, Костянтин Войтенко з Роксоляною Маланчук і Олександра Зарицька з Юрієм Мєшковим. За результатами голосування суддів та глядацької симпатії, з проекту вилітала остання пара.

Фронтвумен гурту KAZKA Зарицька запросила на паркет свою бабусю, яка допомогла Саші та її партнеру підготувати номер в українській тематиці. Вдруге вони вийшли на паркет із самбою, яку бояться всі учасники.

За словами Зарицької, "Танці з зірками" були для неї "другим життям і ковтком повітря". До всього іншого, проект допоміг співачці скинути 20 зайвих кілограм.

Користувачі висловлюють свою думку з приводу вильоту цієї пари, яка за десять тижнів стала улюбленцем публіки. Крім того, фанати шоу припускають, хто може вилетіти наступним - найчастіше називають ім'я фехтувальниці Ольги Харлан.

"Дуже шкода 😢 але на цьому етапі залишилися вже найсильніші, з кожною парою шкода прощатися 💔"

"Справедливо! Вони з Меловіном завжди були на дні турнірної таблиці і навіть покинули проект один за одним👍"

"Саша була родзинкою цього сезону😢"

"Цей проект розкрив її як нікого більше. Шикарний танець за життя і величезний прогрес. Вона розумничка просто ❤️"

"Просто жах😢 😢 😢 найулюбленіша пара, плачу 😭"

"Ось і Казочці кінець 👋"

"Харлан виженіть"

"Давно пора 😉 😉як би я не любила Ольгу, але наступна на виліт вона, так як я хочу побачити чоловічий фінал"

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