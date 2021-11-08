Стало відомо, хто покинув шоу "Майстер Шеф" в суботу, 6 листопада - ця новина неприємно здивувала шанувальників проєкту, які висловили свою думку в Мережі.

Кулінари-аматори наближаються до кінця проєкту, повідомляє Politeka.net. Минулої суботи учасники намагалися розумно використовувати продукти - вони розділилися на пари, і вибирали разом продукти на всі три конкурси. Їх набори повинні бути максимально універсальними і не перевищувати 4 кілограми, щоб приготувати страви при будь-яких завданнях.

Багато учасників не впоралися із завданням, взявши набагато більше продуктів, і потім довелося позбавлятися від зайвого. Після цього аматорам видали завдання - вони повинні були приготувати страви відповідно до знаків Зодіаку. На жаль, найбільше помилок зробила улюблениця глядачів, журналістка і молода мама - Аліса Пяткова, саме її вигнали з шоу.

У мережі обговорили рішення журі:

"Дуже шкода!!! Дуже-дуже 😢 😢 😢 але Аліса крута і, я думаю, ця поразка її не зупинила🔥 🔥 🔥", " капець! Кухарі йдуть, а Розпакування залишається!", "Аліса! Розплакалася на її відході 🥺 талановита і чудова дівчина! У тебе все вийде! ❤ ️ ", "Шкода Алісу. Видно, що вона дуже хороша людина і класний кулінар, думав, що пройде далі(".

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