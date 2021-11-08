Стало известно, кто покинул шоу "Мастер Шеф" в субботу, 6 ноября - эта новость неприятно удивила поклонников проекта, которые высказали свое мнение в Сети.

Оставшиеся кулинары-аматоры приближаются к концу проекта, сообщает Politeka.net. В прошлую субботу участники пытались разумно использовать продукты - они разделились на пары, и выбирали вместе продукты на все три конкурса. Их наборы должны быть максимально универсальными и не превышать 4 килограмма, чтобы приготовить блюда при любых заданиях.

Многие участники не справились с заданием, взяв намного больше продуктов, и потом пришлось избавляться от лишнего. После этого аматорам выдали задание - они должны были приготовить блюда в соответствии со знаками зодиака. К сожалению, больше всего ошибок совершила любимица зрителей, журналистка и молодая мама - Алиса Пяткова, именно ее выгнали из шоу.

В Сети обсудили решение жюри:

"Очень жаль!!! Очень-очень😢😢😢 но Алиса крутая и, я думаю, это поражение ее не остановило🔥🔥🔥", "Капец! Повара уходят, а Распаковка остаётся!", "Алиса! Прослезилась на ее уходе 🥺 Талантливая и замечательная девушка! У тебя всё получится! ❤️", "Жаль Алису. Видно, что она очень хороший человек и классный кулинар, думал, что пройдет дальше(".

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