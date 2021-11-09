Відома українська телеведуча Катерина Осадча остаточно попрощалася з теплом і показала сонячні фотографії, зроблені на природі.

Як пише Politeka.net, зірка порадувала шанувальників новим постом на своїй сторінці в Instagram.

Після теплого і сонячного жовтня листопад нагадав багатьом українцям про наближення зими. Не виключенням стала і Осадча. Ведуча вирішила згадати про гарну погоду, поділившись у своєму Instagram теплими осінніми фото.

На знімках Катерина насолоджувалася сонцем серед дерев в саду. Частина листя вже була жовтою, проте на вулиці явно було тепло, адже ведуча була одягнена в світлі штани і футболку з коротким рукавом. Вона виглядала дуже щасливо і умиротворено.

"Ховаємо футболки, дістаємо пуховики #готуємсані", - написала Осадча.

Її шанувальники тут же відреагували на пост.

"Краса серед краси. А футболочки, під светрами, слід залишити, так тепліше буде", "дуже красиві фото", "яка красива", "не хочеться діставати пуховики", "та перестаньте, які пуховики? Така осінь чудова...", "Чому ж футболки це хороша база під кардигани :) у Києві сніг пішов чи що))?",- пишуть люди.

Нагадаємо, Осадча влаштувала велосипедну прогулянку з 4-річним сином.

Як повідомляла Politeka, Осадча в оригінальній сукні заінтригувала виглядом разом з Дзідзьо з букетом квітів.

Також Politeka писала, що Осадча поруч із зіркою "папіка" Петрожицькою зачепила українок.