Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая окончательно попрощалась с теплом и показала солнечные фотографии, сделанные на природе.

Как пишет Politeka.net, звезда порадовала поклонников новым постом на своей странице в Инстаграм.

После теплого и солнечного октября ноябрь напомнил многим украинцам о приближении зимы. Не исключением стала и Осадчая. Ведущая решила вспомнить о хорошей погоде, поделившись в своем Инстаграм теплыми осенними фото.

На снимках Екатерина наслаждалась солнцем среди деревьев в саду. Часть листьев уже была желтой, однако на улице явно было тепло, ведь ведущая была одета в светлые брюки и футболку с коротким рукавом. Она выглядела очень счастливо и умиротворенно.

«Прячем футболки, достаем пуховики #готовимсани», - написала Осадчая.

Ее поклонники тут же отреагировали на пост.

«Красота среди красоты. А футболочки, под свитерами, следует оставить, так теплее будет», «Очень красивые фото», «Какая красивая», «Не хочется доставать пуховики», «Да перестаньте, какие пуховики? Такая осень замечательная...», «Почему же футболки это хорошая база под кардиганы :) В Киеве снег пошел что ли))?», - пишут люди.

Напомним, Осадчая устроила велосипедную прогулку с 4-летним сыном.

Как сообщала Politeka, Осадчая в оригинальном платье заинтриговала видом вместе с Дзидзьо с букетом цветов.

Также Politeka писала, что Осадчая рядом со звездой «Папика» Петрожицкой зацепила украинок.