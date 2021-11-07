Известная телеведущая Катя Осадчая, которая ведет авторскую программу "Світське життя", решила сменить образ для эффектного появления на публике с коллегами.

Катерина Осадчая не осталась в декрете после рождения сына и решила сразу же приступить к работе всего через пару дней после появления на свет третьего ребенка. Причем артистка успевает теперь присматривать за вторым сыном, гулять с новорожденным и удивлять кадрами в сети.

Как видно на новых кадрах, Осадчая побывала на светском мероприятии, где успела засветиться сразу с несколькими коллегами. Заодно артистка удивила внешним видом.

В непривычном черном наряде и с оригинальной шляпкой Осадчая появилась со знаменитыми коллегами, которые также позировали в лаконичных и мрачноватых образах. А Дзидзьо выделился еще и маленьким букетом в руке, который продолжал держать во время интервью с телеведущей.

Катя Осадчая прославилась как телеведущая. Она ведет авторскую программу "Світське життя", где раскрывает факты про звезд шоу-бизнеса и посещает ивенты, где собираются знаменитости.

В новом посте проекта в Инстаграм сообщается, что Осадчая посетила премьеру спектакля «Сильные слабы женщины», в котором играют Павел Костицын, сыгравшая Женьку в «Сватах» Анна Кошмал и звезда «Папика» Дарья Петрожицкая.

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