Телеведущая Катя Осадчая, которая 19 августа родила третьего сына, показала малыша, вызвав восторг у Леси Никитюк и фанатов.

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая является мамой троих сыновей. Первый, Илья, был рожден в начале нулевых от бывшего супруга. В 2017 году Осадчая уже вышла замуж за коллегу Юрия Горбунова. Сразу у пары появился сын Иван, а недавно, в 2017 году, Катя родила еще одного сына - Даниила. Уже Катя вернулась к работе, а также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых фото Катя была с новорожденным малышом. Осадчая гуляла на улице, а на руках держала ребенка.

"Счастливы вместе, так быстро растет Даниил. Запоминаем каждую минуту", - написала Катя.

"Маленький бубусик", - написала Леся сразу под фото.

Фанаты поставили более 16 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вам очень к лицу роль мамы", "Какие вы сладкие", "Какая красота. Мама и ребенок".

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