Известная телеведущая Катя Осадчая, которая ведет авторскую программу "Світське життя", показала себя на прогулке с сыном.

Как передает Politeka.net, Катя Осадчая прославилась как телеведущая. Она ведет авторскую программу "Світське життя", где раскрывает факты про звезд шоу-бизнеса. Как известно, более 2 месяцев назад Катя Осадчая родила сына - Даниила.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Катя Осадчая показала себя в теплом синем наряде. На ней водоотталкивающий плащ, синий стильный шарф и вязаная теплая шапка. На фоне телеведущий стоит велосипед.

"Воскресенье. Кто первый?", - подписала фото Катя Осадчая.

Телеведущая отправилась на велосипедную прогулку со своим сыном - Иваном, которому сейчас 4 года. Стоит отметить, что у неё также есть еще два сына. Старший - 19-летний Илья, и Даниил, который родился более 2 месяцев назад.

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