Известная телеведущая Катя Осадчая, которая ведет авторскую программу "Світське життя", в оригинальном наряде засветилась на очередном мероприятии.

Как передает Politeka.net, Катя Осадчая прославилась как телеведущая. Она ведет авторскую программу "Світське життя", где раскрывает факты про звезд шоу-бизнеса и посещает ивенты, где собираются знаменитости.

Так, в новом посте проекта в Инстаграм сообщается, что Осадчая посетила премьеру спектакля «Сильные слабы женщины», в котором играют Павел Костицын, сыгравшая Женьку в «Сватах» Анна Кошмал и звезда «Папика» Дарья Петрожицкая.

Осадчая не упустила возможности взять интервью у звезд. На мероприятии она появилась в черных расклешенных бряках. Ярком оранжевом пиджаке и головном уборе в тон. На ногах у телеведущей были черные туфли с острым носком.

Отметим, украинцы, которые уже посмотрели спектакль, не смогли сдержать эмоций.

«Прекрасный спектакль👏 несмотря на всю комичность меня так зацепило что ревела и не могла остановиться», - пишут в комментариях.

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