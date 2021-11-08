Принцеса Діана для багатьох залишається еталоном жіночності, краси і доброти - хоча колишня дружина принца Чарльза давно загинула, про неї досі згадують із захопленням, а її образи обігруються з особливим трепетом.

Вже п'ятий сезон знімається серіал "Корона", який виходить на Netflix, пише Politeka.net. У кожному епізоді розповідається про життя британської монархії. Зокрема, в ньому зачіпається тема любові і розставання принцеси Діани з принцом Чарльзом.

Леді Ді виконала австралійська актриса Елізабет Дебікі, яка вражає схожістю зі своєю героїнею.

Так, в мережі опублікували фото, де дружина принца Чарльза в 1994 році порушила королівські протоколи, надівши сміливий короткий наряд, який прозвали "плаття помсти". Герцогиня Уельська вразила виглядом. Того дня всі обговорювали, кого втратив принц Чарльз, який на національному телебаченні розповів про нещасливий шлюб з Діаною, і зізнався, що крутить роман з Каміллою Паркер-Боулз.

Елізабет Дебікі ідеально втілилася в роль, ставши справжнім двійником принцеси Діани.

"Ого 🔥 спочатку і не зрозуміла що це різні жінки) клас", " Красуня і Діана, і актриса яка її зіграла🔥", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, реакція принца Вільяма на кадри із загиблою мамою зворушила мережу

Як повідомляла Politeka, Меган Маркл засвітилася в прикрасі від принцеси Діани під час читання книги дітям.

Також Politeka писала, що Нова "Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях похвалилася одягом, як у принцеси Діани