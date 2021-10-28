40-летняя жена британского принца Гарри, герцогиня Сассекская, Меган Маркл, прочитала книгу об отношениях родителей к детям, записав новое видео.

В июне этого года Меган Маркл выпустила свою первую детскую книгу "Скамейка", в которой рассказывается об отношениях отца и сына глазами матери.

Герцогиня прочитала отрывок книги на новом видео в Ютуб, в шоу Brightly Storytime Together. Проект нацелен на то, чтобы воспитать в детях любовь к чтению.

Вероятно, видео было записано во дворе дома герцогов в Монтесито (США).

На кадрах жена принца позировала в светло-голубой рубашке и синих джинсах. Образ дополняли аксессуары: браслеты Jennifer Meyer и Cartier, кольцо Lorraine Schwartz и часы Cartier покойной принцессы Дианы. Последние Меган Маркл получила в подарок от мужа в первые годы отношений. Стоимость украшений герцогини составила 450 тыс. долл.

Отметим, что Меган Маркл неоднократно подвергали критике за дорогие образы. В некоторых источниках утверждается, что только за первый год жизни в королевской семье Меган потратила от 300 до 500 тыс. долл. на наряды.

В частности, недавно бывшая актриса пришла в малообеспеченную школу в нью-йоркском Гарлемев в образе на 7 тыс. долл.

Напомним, астрологи оценили совместимость принца Гарри и Маркл по гороскопу

Как сообщала Politeka, жена принца Гарри Меган Маркл честно рассказала о своей бедной жизни в США

Также Politeka писала, что над принцем Гарри и Меган Маркл нависла новая угроза